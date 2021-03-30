В ближайшие два месяца в России могут начать клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Фото: Максим Платонов (архив)

Клинические исследования вакцины от коронавируса среди детей в России могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся», — цитирует ТАСС главу российского Минздрава.

Напомним, на сегодняшний день сделать прививку от COVID-19 могут россияне старше 18 лет.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для дальнейшего применения: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале стало известно, что в Москве пройдут клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Мэр города Сергей Собянин заявил, что по их результатам можно будет принимать решение о включении подростков в программу вакцинации.

Татьяна Демина