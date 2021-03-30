В России разрешили обеспечивать охват тестами на COVID-19 любым методом

Фото: Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на COVID-19 «любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя» вируса. До сегодняшнего дня проводились лишь ПЦР-тесты.

Тестирования могут проводиться с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Охват лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 должен составлять не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 календарных дней).

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя коронавируса.

По данным Роспотребнадзора на утро 30 марта, в России на сегодняшний день проведено свыше 119,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Татьяна Демина