Мурашко сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не болел ли он сам COVID-19.



«Я вакцинировался», — сказал Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Мурашко заявлял, что, поскольку в России заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому говорить о третьей волне COVID-19 преждевременно.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал подробности о вакцинации Владимира Путина.

Маргарита Головатенко