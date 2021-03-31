Мурашко сделал прививку от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не болел ли он сам COVID-19.
«Я вакцинировался», — сказал Мурашко.
Напомним, Мурашко заявлял, что, поскольку в России заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому говорить о третьей волне COVID-19 преждевременно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал подробности о вакцинации Владимира Путина.
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