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Мурашко сделал прививку от коронавируса

00:17, 31.03.2021
Мурашко сделал прививку от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не болел ли он сам COVID-19.

«Я вакцинировался», — сказал Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Мурашко заявлял, что, поскольку в России заболеваемость коронавирусом снижается, поэтому говорить о третьей волне COVID-19 преждевременно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал подробности о вакцинации Владимира Путина.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина
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