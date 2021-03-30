Роспотребнадзор не ждет третьей волны коронавируса в России

Роспотребнадзор не ожидает распространения третьей волны коронавируса в России. Об этом заявил глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. До этого замглавы Минздрава Татьяна Семенова выражала мнение, что показатели по заболеваемости инфекцией в стране свидетельствуют о возможном начале третьей волны.



По словам Покровского, иммунная прослойка населения растет стремительно за счет переболевших и за счет вакцинации. По этой причине не стоит ожидать большого подъема заболеваемости:

«Были в начале месяца данные, что в Москве 40% населения имеют антитела к коронавирусу. Через месяц уже, видимо, и больше… Думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считаются уровнем, когда эпидемия прекращается», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Семенова замечала, что вторая волна заболеваемости COVID-19 захватила и начало 2021 года. Сейчас показатели заболеваемости и течение заболевания позволяют говорить уже о третьей волне.

Маргарита Головатенко