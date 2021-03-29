Ученые рассказали об опасности чувства стыда из-за COVID-19

Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выявили связь между чувством стыда из-за заболевания коронавирусом и увеличением сроков борьбы с пандемией. Об этом пишет Daily Mail.

Люди, которые стыдятся того, что заразились коронавирусом, реже обращаются за медпомощью с жалобами на болезнь. Это в свою очередь приводит к игнорированию принципов социальной дистанции и, соответственно, к увеличению числа заразившихся. Зачастую заболевшие стесняются говорить о том, что заразились, своим родственникам, что лишь способствует распространению COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также специалисты узнали об еще одном факторе, из-за которого заразившиеся коронавирусом люди не обращаются за помощью: недоверие к правительству.

«В правительстве должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия», — считает соавтор исследования доктор Джованни Траваглино.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова перечислила, какие последствия могут быть от перенесенного коронавируса.



Татьяна Леухина