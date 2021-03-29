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Новый штамм коронавируса выявили в Чехии

07:49, 29.03.2021
Новый штамм коронавируса выявили в Чехии
Фото: Максим Платонов

В Чехии выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Его обнаружили в городе Брно сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon. Мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Исследования ведутся дальше.

В стране продолжает сохраняться сложная эпидемическая обстановка. В Чехии зафиксировано 1 515 029 случаев заражения COVID-19. Всего в республике проживает 10,7 млн граждан.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

ОбществоМедицина
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