Новый штамм коронавируса выявили в Чехии

Фото: Максим Платонов

В Чехии выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Его обнаружили в городе Брно сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon. Мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Исследования ведутся дальше.

В стране продолжает сохраняться сложная эпидемическая обстановка. В Чехии зафиксировано 1 515 029 случаев заражения COVID-19. Всего в республике проживает 10,7 млн граждан.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

