Путин объяснил, почему не прививался от COVID-19 на камеру

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему процедура вакцинации от коронавируса была непубличной. По его мнению, необязательно обезьянничать, если кто-то захочет сфальсифицировать, то это не сложно: достаточно показать на камеры укол не препарата, а витаминов.

— Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, — сказал российский лидер в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Отвечая на вопрос, почему он не последовал примеру многих мировых политиков, которые публично вакцинировались от COVID-19, Путин заметил, что на таком уровне возможно сфальсифицировать, уколоть витамины. «Ну это несерьезно, на мой взгляд», — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Какой вакциной сделал прививку президент, знает только его личный врач. Сам он специально этого не говорит, лишь уточнил, что он привился одной из трех российских вакцин.

Ранее Путин рассказал, что после того, как сделал прививку от COVID-19, готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку.



Татьяна Леухина