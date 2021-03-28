В России утвердили единый план действий регионов при ухудшении эпидситуации

В России будет действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Всего в документе представлено более 30 мероприятий. Некоторые из них будут реализовывать на этапе обнаружения рисков (усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), отдельные начнут реализовывать при ухудшении обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение карантинных ограничений). По каждому пункту назначат ответственного исполнителя.

Фото: tatarstan.ru

Алгоритм устанавливает порядок действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации и фиксирует шаги, которые нужны для защиты жизни и здоровья людей.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снятие ограничений в России по коронавирусу. По его словам, при нынешних темпах вакцинации россиян от COVID-19 коллективный иммунитет будет к концу лета.

