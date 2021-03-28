По статистике в Татарстане коронавирусом заразился каждый двухсотый

В Татарстане количество официально зарегистрированных заболевших за все время пандемии составляет всего лишь 0,5% от всей численности населения — это значит, что болезнь затронула каждого двухсотого жителя республики. Причем надо понимать, что в статистику попадают только случаи болезни, подтвержденные ПЦР-тестом.

Тем временем за минувшую неделю в России выявили 62 963 новых случая заражения ковидом, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это минимум с сентября 2020 года. По сравнению с прошлой неделей, когда сообщалось о 66 261 заболевшем, количество выявленных случаев снизилось на 5%.

Выздоровели после заражения коронавирусом на этой неделе меньше людей, чем на прошлой — 69 733 человека против 74 266. Зато слегка выросла доля вылечившихся — на 0,3 процентных пункта, с 91,3 до 91,6% от всех заболевших.

