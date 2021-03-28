Путин дал прогноз, когда в России снимут ограничения по COVID-19

При нынешних темпах вакцинации россиян от COVID-19 коллективный иммунитет будет к концу лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку сделали около 70% взрослого населения, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сам российский лидер сделал прививку от коронавируса в минувший вторник. Процедура была непубличной. По мнению Путина, в этом вопросе «необязательно обезьянничать». Какой именно вакциной привился глава государства — тоже секрет. Это знает лишь его личный врач.



На этой неделе главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов выразил мнение, что «ковидные» ограничения будут действовать еще продолжительное время: ближайшие год-два.

Ранее замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что коронавирусные ограничения в республике могут снять в начале апреля. Это будет зависеть от темпов вакцинации и количества нарушений.

