В Татарстане ожидают 3 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»
На прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз, сообщил сегодня на совещании в мэрии замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. По его словам, вчера республика получила еще 26 тыс. доз вакцины «Спутник V».
В ближайшее время в Татарстане ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В общей сложности республика получила более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.
— Вакцинация — одна из приоритетных задач на уровне государства. Для достижения иммунитета надо охватить ею 60% взрослого населения, в республике это 1 835 тыс. человек, в том числе в Казани — почти 6 тыс. горожан, отметил Жаворонков.
Привились от COVID-19 более 124 тыс. татарстанцев, в том числе 49 тыс. казанцев. Владимир Жаворонков отметил, что тяжелых поствакцинальных состояний медики не наблюдают. Случается лишь незначительное повышение температуры и головная боль в первые два дня после прививки — «вполне ожидаемая реакция».
Всего в столице Татарстана работает 41 пункт вакцинации в поликлиниках, а также в трех торговых центрах, ежедневно с 10.00 до 20.00. В ТЦ привились от COVID-19 2 345 человек, кроме того, медики выезжают вакцинировать работников предприятий республики, а также приходят на дом к нетранспортабельным татарстанцам.
На прошлой неделе Жаворонков заявил, что «ЭпиВакКорона» станет доступна татарстанцам, как только на склад поступит достаточное количество препарата. Препаратом уже привился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым