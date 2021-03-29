В Татарстане ожидают 3 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

На прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз, сообщил сегодня на совещании в мэрии замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. По его словам, вчера республика получила еще 26 тыс. доз вакцины «Спутник V».

В ближайшее время в Татарстане ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В общей сложности республика получила более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.

— Вакцинация — одна из приоритетных задач на уровне государства. Для достижения иммунитета надо охватить ею 60% взрослого населения, в республике это 1 835 тыс. человек, в том числе в Казани — почти 6 тыс. горожан, отметил Жаворонков.

Привились от COVID-19 более 124 тыс. татарстанцев, в том числе 49 тыс. казанцев. Владимир Жаворонков отметил, что тяжелых поствакцинальных состояний медики не наблюдают. Случается лишь незначительное повышение температуры и головная боль в первые два дня после прививки — «вполне ожидаемая реакция».

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в столице Татарстана работает 41 пункт вакцинации в поликлиниках, а также в трех торговых центрах, ежедневно с 10.00 до 20.00. В ТЦ привились от COVID-19 2 345 человек, кроме того, медики выезжают вакцинировать работников предприятий республики, а также приходят на дом к нетранспортабельным татарстанцам.

На прошлой неделе Жаворонков заявил, что «ЭпиВакКорона» станет доступна татарстанцам, как только на склад поступит достаточное количество препарата. Препаратом уже привился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

