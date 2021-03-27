Главное о коронавирусе на 27 марта: в Татарстане госпитализируют каждого второго, Европа просит «Спутник V»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане возросла доля госпитализированных с COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего на 27 марта в республике зафиксировали 19 272 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 16 062 человека, в том числе 61 за минувшие сутки.



В Татарстане не обсуждался вопрос о сдаче плазмы крови вакцинированных жителей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В Москве вакцинированные граждане могут стать донорами плазмы, а в Татарстане считают, что в этом нет большой нужды.

Жаворонков заявил, что в Татарстане все учреждения получили указания динамически наблюдать всех пациентов, которые перенесли коронавирус. В зависимости от тяжести состояния, медики должны вести их еще некоторое время.

Фото: Максим Платонов

В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться тех, кто переболел коронавирусом 6—8 месяцев назад. «Сейчас мы находимся на стыке того времени, когда иммунитет, который был при первичном заболевании ковидом, подходит к концу. Вы знаете, что иммунитет в таких случаях длится 6—8 месяцев. Если раньше мы говорили, что еще не надо вакцинироваться, сегодня мы говорим: если болезнь была 6—8 месяцев назад, нужно уже вакцинироваться», — сказал Жаворонков.



В Казани 2 014 человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. Например, в ТЦ «Мега» с момента открытия пункта вакцинации 15 февраля первый компонент вакцины получили 1,3 тыс. казанцев.



Фото: Ринат Назметдинов

Исполком Набережных Челнов устранил нарушения закона о конкуренции при перевозке тел людей, умерших с подозрением на ковид или с окончательно подтвержденным диагнозом. Ранее Управление ФАС по Татарстану установило: власти автограда направили в городские медучреждения письма о том, что вывоз тел пациентов, умерших от COVID-19, осуществляет исключительно МУП «Горкоммунхоз».

Из официальной статистики по коронавирусу в Татарстане следует, что в 2021 году в республике возросла доля госпитализированных с COVID-19. Если к концу 2020 года на 100 ежедневно выявляемых случаев коронавируса госпитализировали примерно каждого пятого пациента, то сейчас, когда выявляют менее 50 человек в день, госпитализированных примерно столько же, а их доля в общем числе выявленных порой превышает 50%. Так, 12 марта из 50 выявленных пациентов в стационар отправился 31 человек, 20 марта — 24 новых пациента из 48.

В Татарстан поступило 144 922 комплекта доз вакцины от коронавируса. В республике используют однодозные ампулы. Все комплекты приходят парами, сообщили в Минздраве Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

«Ковидные» ограничения будут действовать еще долго

За последние сутки в России выявили 8 885 новых случаев коронавируса, выздоровело 10 337 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 510 744 человек, а выздоровевших — до 4 130 498.



За сутки болезнь унесла жизни 387 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 97 404 человека.





Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что «ковидные» ограничения будут действовать еще продолжительное время. «Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — сообщил эксперт.

Фото: medvestnik.ru

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии — он умер от коронавируса. По словам президента, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре не было аппарата МРТ: «Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет».

Случаи заражения коронавирусом после прохождения вакцинации одним компонентом «Спутника V» — редки, а двумя — единичны. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.



В России снижается заболеваемость, но цифры еще высокие, расслабляться рано, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

В России начал возобновляться въездной туризм. По данным туроператоров, к нам едут группы из Египта и ОАЭ, и есть бронирования из Индии. Первые гости из Египта прибудут уже 27 марта. «Это небольшая группа из 12 человек. Они поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем — в Санкт-Петербург», — рассказал управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин.

Фото: osspb.ru

Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что самый неблагоприятный эффект оказывает алкоголь, поэтому его нужно исключить даже в малых дозах перед прививкой и в течение трех-пяти дней после нее.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не летать за границу. «Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле», — отметил Онищенко.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 12 апреля. Сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции и режима самоизоляции, он распространяется на пенсионеров старше 65 лет и на людей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: sochi.ru

Президент Молдавии попросила вакцину «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразилось 126 134 596 человек, 2 767 862 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 159 997). На второй строчке — Бразилия (12 404 414), на третьей — Индия (11 908 910), на четвертой — Франция (4 526 530). На пятой строчке Россия (4 451 565, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (548 087). За ними следуют Бразилия (307 112 ), Мексика (200 862), Индия (161 240) и Великобритания (126 755).



Всемирная организация здравоохранения подготовила доклад по итогам поездки международной группы экспертов в Ухань (Китай) — ученые пытались определить, как появился коронавирус. Доклад опубликуют в ближайшие дни.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал тот факт, что Александр Лукашенко требует от своих ученых создать «лучшую в мире» вакцину от коронавируса. Зуев удивленно сказал: «Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!». Дело в том, что в Беларуси уже начали производить «Спутник V».

Фото: metronews.ru

Как минимум 11 человек погибли и более 70 были ранены при пожаре в госпитале для ковидных больных в Мумбаи (Индия). Он был развернут в одном из торговых центров города.

Президент Молдавии Майя Санду написала Владимиру Путину письмо, в котором просит прислать «Спутник V». Санду рассчитывает на то, что Россия поможет Молдавии быстро получить доступ к вакцине.

Таиландский курорт Пхукет может открыться для туристов 1 июля. Разумеется, пускать будут только тех, у кого есть прививка.

Алексей Нечаев