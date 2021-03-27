Эксперт предупредил, что часть ковидных ограничений останется в ближайший год-два

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что «ковидные» ограничения будут действовать еще продолжительное время.

«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — цитирует ТАСС слова эксперта.

По прогнозу Чуланову, эпидемиологическая ситуация в стране продолжит стабилизироваться и уже к лету станет более благоприятной. Однако эксперт не исключил, что рост заболеваемости коронавирусом может вновь начаться осенью.

«Этот прогноз зависит от большого количества факторов, включая то, насколько активно мы будем сегодня вакцинироваться», — обратил внимание Чуланов, добавив, что расслабляться еще рано.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России могут к осени снять ограничения, введенные из-за COVID-19, если в случае массовой вакцинации образуется коллективный иммунитет.



На этой неделе замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что коронавирусные ограничения в республике могут снять в начале апреля. Это будет зависеть от темпов вакцинации и количества нарушений.



Татьяна Демина