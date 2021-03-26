Исполком Челнов устранил нарушения закона о конкуренции при перевозке тел умерших от коронавируса

Исполком Набережных Челнов устранил нарушения закона о конкуренции при перевозке тел пациентов, умерших с подозрением или окончательно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее Управление ФАС по Татарстану установило, что власти автограда направили в городские медучреждения письма, в которых уведомили, что в связи с эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавируса и в целях предупреждения ее распространения вывоз тел пациентов, умерших от COVID-19, осуществляет исключительно МУП «Горкоммунхоз».

«Своими действиями исполнительный комитет создал ситуацию, при которой учреждения здравоохранения Челнов, ссылаясь на рассылку органа власти, не выдавали тела организациям, осуществляющим такого рода услуги», — сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

В ведомстве обратили внимание, что с муниципальным предприятием контракты на вывоз тел не заключались. Также у Горкоммунхоза отсутствовал для этих целей специализированный транспорт, из-за чего к оказанию услуги он привлекал сторонние коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На данный момент исполком Челнов исполнил предупреждение УФАС по Татарстану. К вывозу «ковидных» тел в городе теперь привлекают и иных участников рынка ритуальных услуг. Это подтвердили медучреждения автограда.

О том, что УФАС по РТ вынесло предупреждение исполкому Челнов, стало известно в конце января. С жалобой в ведомство обратился представитель ритуального бизнеса города.

Татьяна Демина