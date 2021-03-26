В Татарстане не видят потребности сдавать плазму с антителами вакцинированным жителям

В Татарстане не обсуждался вопрос о сдаче плазмы крови вакцинированных жителей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В Москве вакцинированные граждане могут стать донорами плазмы. В Татарстане считают, что в этом нет большой потребности.

«Мы этот вопрос не обсуждали, потому что потребности большой нет. Эта работа в Татарстане была с самого начала роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, и была поставлена на хорошем уровне. Мы ранее проговаривали, что у применения плазмы есть очень узкие показания, и мы всем подряд больным плазму не делаем», — ответил спикер.

Показаниями к экспериментальному лечению служат три фактора: тяжесть течения, особенности иммунитета, длительное размножение вируса в организме человека.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, где и как в Татарстане можно стать донором плазмы для спасения тяжелобольных коронавирусом.

Ольга Плешкова