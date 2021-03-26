В Татарстане поликлиникам поручено следить за состоянием переболевших коронавирусом

В Татарстане все учреждения получили указания, чтобы все пациенты, перенесшие коронавирус, находились на динамическом наблюдении определенное время, в зависимости от тяжести состояния. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мы не скрываем того, что болезнь до конца не изучена, и нам важно держать этих пациентов под контролем. Есть для этого созданный Минздравом регистр пациентов с ковидом, каждая поликлиника знает пациентов, кто переболел, туда поступает информация и из провизорных госпиталей. Поликлиника уже видит, что это пациент, который прикреплен к ней. И эта поликлиника, как пациент выписывается, начинает отрабатывать пациента в части его ведения», — рассказал Жаворонков.



Спикер добавил, что жестких рекомендаций , как вести пациента, нет и сейчас еще не может быть. Тем не менее каждый пациент, особенно перенесший коронавирус в средней или тяжелой степени, находится под наблюдением.

Ранее в Казани покончила с собой 60-летняя женщина, которая перенесла коронавирус.

Ольга Плешкова