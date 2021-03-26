В Казани более 2 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 2 014 человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. В ведомстве отметили, что в ТЦ «Мега» с момента открытия пункта вакцинации 15 февраля, первый компонент вакцины получили 1,3 тыс. казанцев.

На сегодняшний день прививку от СOVID-19 можно сделать в торговых центрах «Мега» (проспект Победы, 141), «Южный» (проспект Победы, 91) и «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46). Пункты вакцинации работают ежедневно с 10:00 до 20:00.

Прививку в торговых центрах можно сделать без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Татарстане на 26 марта провакцинирован 122 081 человек. Из них 77 002 человека получили оба компонента препарата. В республику поступило еще 144 922 комплекта доз вакцины от коронавируса.



Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что в торговых центрах Татарстана можно сделать прививку от коронавируса только первым компонентом вакцины потому, что в комплексах периодически меняются медицинские организации, которые проводят вакцинацию.

Татьяна Демина