Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии — он умер от коронавируса, сообщает «РИА Новости».



По словам президента, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре не было магнитно-резонансного томографа: «Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет».

Путин также сообщил, что знакомого предложили вывезти в Москву, «сделали все, чтобы вывезти его», но не смогли.

Фото: kremlin.ru

Напомним, 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «вакцинной войне», которую ведут Россия и Китай. По его словам, главы двух государств ведут доверительный диалог и они не обходят острых тем. Однако между ними есть и разногласия — вероятно, именно их и имел в виду Макрон. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не занимается политизацией темы вакцинации от коронавируса.

Маргарита Головатенко