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В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться переболевшим коронавирусом

10:37, 26.03.2021 1
В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться переболевшим коронавирусом
Фото: Официальный Татарстан

В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться тех, кто переболел коронавирусом 6—8 месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Сейчас мы находимся на стыке того времени, когда иммунитет, который был при первичном заболевании ковидом, подходит к концу. Вы знаете, что иммунитет в таких случаях длится 6—8 месяцев. Если раньше мы говорили, что еще не надо вакцинироваться, сегодня мы говорим: если болезнь была 6—8 месяцев назад, нужно уже вакцинироваться», — сказал Жаворонков.

Ранее в Минздраве Татарстана заявили о готовности увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:46
    Тем,кто вакцинировался через сколько месяцев повторно вакцинироваться?график составьте пожалуйста
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