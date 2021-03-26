В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Фото: Официальный Татарстан

В Минздраве Татарстана призвали вакцинироваться тех, кто переболел коронавирусом 6—8 месяцев назад. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Сейчас мы находимся на стыке того времени, когда иммунитет, который был при первичном заболевании ковидом, подходит к концу. Вы знаете, что иммунитет в таких случаях длится 6—8 месяцев. Если раньше мы говорили, что еще не надо вакцинироваться, сегодня мы говорим: если болезнь была 6—8 месяцев назад, нужно уже вакцинироваться», — сказал Жаворонков.

Ранее в Минздраве Татарстана заявили о готовности увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Ольга Плешкова