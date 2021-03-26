ВОЗ подготовила доклад по визиту в Ухань

Всемирная организация здравоохранения подготовила доклад по итогам поездки международной группы экспертов в Ухань (Китай) для выявления происхождения коронавируса. Планируется опубликовать его в ближайшие дни.

«Наполнение документа закончено, и мы надеемся, что весь процесс завершится в ближайшие несколько дней и мы сможем его обнародовать», — сообщил глава группы исследователей Питер Бен Эмбарек. На данный момент доклад находится на стадии вычитки.



Эксперт отметил, что работа над документом усложняется большим количеством данных, в том числе названий мест, которые необходимо выверить и тщательно перевести.

В первую очередь документ направят в государства-члены ВОЗ для оценки и дискуссии. После этого доклад официально представят широкой публике, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее специалисты ВОЗ, посетившие Ухань, заявили, что происхождение коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае: на рынке продавали животных, которые могли заразиться COVID-19 от летучих мышей и передать его человеку.



Татьяна Демина