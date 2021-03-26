Гинцбург: случаи заражения после прививки «Спутником V» — единичны

Случаи заражения коронавирусом после прохождения вакцинации одним компонентом «Спутника V» — редки, а двумя — единичны. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.



Он напомнил, что вакцина — двукомпонентная и второй компонент вводится пациенту спустя 21 день после первой инъекции. Однако защищенным человек считается только после прохождения трех недель после вакцинации — именно тогда формируется иммунитет к инфекции.

«Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени», — приводит его слова «РИА Новости».

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Ранее Гинцбург заявлял, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной. По его словам, результаты отечественных и зарубежных научных исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов.

Напомним, летом российская компания «Р-Фарм», производящая вакцину «Спутник V», собирается начать изготовление препарата в Германии. Производство может открыться в баварском городе Иллертиссен в июне или июле.

Маргарита Головатенко