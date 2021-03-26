В Татарстане стали госпитализировать почти каждого второго пациента с ковидом

Фото: Максим Платонов

Доля госпитализированных возросла — но тяжелых случаев столько же

Из официальной статистики по коронавирусу в Татарстане следует, что в 2021 году в республике возросла доля госпитализированных с COVID-19. Если к концу 2020 года на 100 ежедневно выявляемых случаев коронавируса госпитализировали примерно каждого пятого пациента, то сейчас, когда выявляют менее 50 человек в день, число госпитализированных сохраняется на том же уровне, а их доля в общем числе выявленных иногда превышает 50%. Так, 12 марта из 50 выявленных пациентов в стационар отправился 31 человек, 20 марта — 24 человека из 48 выявленных.

Сегодня замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени», объяснил, с чем связана такая ситуация. По его словам, рост доли госпитализируемых не свидетельствует о росте количества тяжелых случаев заболевания — скорее у системы здравоохранения, которая постепенно разгружается, появилось больше возможностей, чтобы направлять в стационары людей даже с небольшими подозрениями на ухудшение состояния.

— Мы смотрим по состоянию пациента и принимаем решение в пользу госпитализации в зависимости от состояния пациента. Если мы понимаем, что состояние пациента позволяет его оставить дома, он остается дома. Но есть такой показатель, как текущая эпидситуация и загруженность системы здравоохранения. Мы уже много раз говорили, что коечного фонда достаточно, чтобы обеспечить госпитализацию всех тех, кто вызывает хоть малейшее подозрение и так далее. Поэтому здесь мы не говорим о более тяжелых формах заболевания, — пояснил Жаворонков.

По словам Жаворонковав, рост доли госпитализируемых не свидетельствует о росте количества тяжелых случаев заболевания — скорее у системы здравоохранения, которая постепенно разгружается, появилось больше возможностей. Фото: Максим Платонов

Жаворонков, отвечая на вопрос о суициде переболевшей коронавирусом пациентки, добавил: сейчас все медицинские учреждения республики «получили довольно жесткие показания к тому, чтобы пациенты, перенесшие ковид, находились на динамическом наблюдении», в особенности те, кто перенес болезнь в тяжелой форме. Следить за переболевшими позволяет специальный регистр.

Как муфтий Татарстана получил «ЭпиВакКорону»

Вторую вакцину, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», в Татарстане ожидают уже в скором времени, но когда и сколько ее будет — пока остается загадкой. Жаворонков сообщил, что объемы поставки уже известны, но официально их озвучат только после того, как вакцина поступит на склады в республике. Он также вновь напомнил, что с точки зрения пациента между вакцинами нет никакой разницы — обе они надежны и безопасны.

Однако вчера выяснилось, что некоторые пациенты уже нашли возможность привиться «ЭпиВакКороной» вне клинических испытаний, и это был не кто-нибудь, а муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Накануне священнослужители Духовного управления мусульман Татарстана, а также Казанской епархии вместе сходили на вакцинацию под объективами телекамер.

— Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне, — заявил Самигуллин журналистам.

Священнослужители Духовного управления мусульман Татарстана, а также Казанской епархии вместе сходили на вакцинацию под объективами телекамер. Фото: Ринат Назметдинов

Жаворонков объяснил, что вакцину для муфтия нашли в запасах, оставшихся с клинических исследований «ЭпиВакКороны» в Татарстане, которые проводились еще в ноябре 2020 года.

— Запас — это что такое? Кто-то не пришел, что-то не получилось… Имелся определенный процент запаса, и его использовали. Там действительно единичные дозы вакцины были, — объяснил Жаворонков и поблагодарил татарстанских священнослужителей за то, что подали пример населению и привились.

Между тем в Татарстан уже поступило в сумме более 144 тысяч комплектов вакцины «Спутник V», добавил Жаворонков. Получили вакцину уже более 122 тысяч человек, из них более 75 тысяч привились обеими дозами.

Александр Артемьев