Главное о коронавирусе на 26 марта: священнослужители Казани прошли вакцинацию, на Сейшелах отменили карантин

Фото: Ринат Назметдинов

Муфтий Татарстана привился от коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19. Всего на 26 марта в республике зафиксировали 19 235 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 16 001 человек, в том числе 44 за минувшие сутки.



Провакцинирован 122 081 человек, из них за последние сутки 77 002 получили вторую прививку.



В Татарстане подтвердились два случая смерти от коронавируса. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали: женщина 1930 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. Он подчеркнул, что каждый сам должен принять решение о вакцинации.

Священнослужители Казанской епархии также прошли вакцинацию первым компонентом «Спутника V». За второй дозой вакцины священники придут 15 апреля.



Фото: Ринат Назметдинов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что следующий пик заболеваемости COVID-19 придется на сентябрь. «Два пика заболеваемости было в прошлом году, первый пришелся на май, второй на октябрь, и это было совершенно оправдано и ожидаемо, поскольку был сезон ОРВИ. Следующий подъем заболеваемости мы будем ждать в сентябре, поскольку сумма ОРВИ характерна для этого периода. В настоящее время мы не ожидаем дополнительного подъема при условии соблюдения всех требований и ограничений», — сообщила она.

Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» пройдет в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Уже известно и количество, но есть определенные моменты с поставками, разнарядками, поэтому количество вакцины будет известно, когда она уже поступит на склад. Отметим, что именно «ЭпиВакКороной» привился муфтий Татарстана — Жаворонков рассказал, что это была доза вакцины, оставшаяся с клинических исследований.

Фото: Ринат Назметдинов

Любовь Авдонина заявила, что снятие ограничительных мер будет связано с оценкой состояния мер профилактики на объектах. За прошедшую неделю процент нарушителей возрос. «Ситуацию все-таки еще будем смотреть, по темпам вакцинации буем мониторить, все в совокупности. В начале апреля можно будет прийти к какому-то решению, наши предложения мы направим в правительство республики», — подытожила она.

В России началось производство третьей вакцины

За последние сутки в России выявили 9 167 новых случаев коронавируса, выздоровело 10 880 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 501 859 человек, а выздоровевших — до 4 120 161 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 405 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 97 017 человек.



В России официально началось производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, самый сложный период пандемии коронавируса пройдет. Это удалось сделать, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь».



Фото: government.ru

После прививки от коронавируса президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет. Он привился первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19 во вторник, 23 марта.

Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% — люди старшего возраста, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Фото: og.ru

Вакцина отечественного производства против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» способствует появлению тройной иммунной защиты, рассказали представители Роспотребнадзора. Уточняется, что антитела блокируют взаимодействие S-белка коронавируса с рецептором клетки, формируя тем самым первую защитную линию. Вторая преобразуется в антитела, мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной. Таким образом возникает препятствие для проникновения SARS-CoV-2, указали в Роспотребнадзоре.

Привившимся от коронавируса в Московской области будут выдавать специальные значки с надписью Vaccinated (вакцинированный). Аксессуар поможет окружающим идентифицировать сделавших прививку граждан и понять, что они не являются носителями нового типа инфекции.

Санкт-Петербург может столкнуться с третьей волной коронавирусной инфекции в апреле — мае, предотвратить подъем может более активная вакцинация. Такое мнение в четверг выразил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Фото: Андрей Окунь / mr-7.ru

Стартап-студия «Скандерм» в «Сколково» разработала онлайн-калькулятор, который определяет коронавирусную инфекцию по кожным симптомам заболевания. Это поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения, рассказал на площадке форума «От винта!» в Краснодаре руководитель студии Евгений Соболев.

Власти Мордовии приняли решение возобновить работу детских игровых комнат в торговых центрах и продлить возможное время работы кафе и ресторанов на один час — до 24.00.

Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 125 492 163 человека, 2 755 210 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 079 282). На второй строчке — Бразилия (12 320 169), на третьей — Индия (11 846 652), на четвертой — Франция (4 484 659). На пятой строчке Россия (4 442 492, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (546 822 ). За ними следуют Бразилия (303 462), Мексика (200 211 ), Индия (160 949 ) и Великобритания (126 684).



Власти Сейшельских островов отменили карантин и открыли для иностранных туристов, в том числе для российских, границы. Не потребуются для посещения и вакцинные сертификаты.

Минздрав Мексики распределил первые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и ожидает новых поставок до конца месяца, сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Россия возобновит авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой с 1 апреля. Рейсы Москва — Каракас (Венесуэла) будут летать два раза в неделю, Москва — Дамаск (Сирия) — один раз в неделю, рейсы Москва — Душанбе (Таджикистан) будут выполняться один раз в неделю, Москва — Ташкент (Узбекистан) — один раз в неделю, Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — один раз в неделю.

Фото: Максим Платонов

Власти Швеции возобновят использование препарата компании AstraZeneca со следующей недели, но только для вакцинации от коронавируса людей старше 65 лет. Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить 16 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки.

Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.



Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Алексей Нечаев