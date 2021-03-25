Эпидемиолог рассказал, сколько может продлиться перерыв между двумя прививками от COVID-19

Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

При этом он подчеркнул, что второй компонент вакцины обязательно надо получить, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным на 25 марта, прививку от коронавируса сделали 119 478 человек, из них 2 457 за последние сутки. Второй компонент вакцины получили 75 720 человек.

В начале марта заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказывал, что последствий для тех, кто не привьется вторым компонентом вакциной от коронавируса через 21 день, не будет. Но врачи настоятельно рекомендуют укладываться в указанные сроки.

