Как Камиль Самигуллин «агитировал» православных: казанские священнослужители провакцинировались от ковида

19:00, 25.03.2021 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня священнослужители Казани сделали прививку от коронавируса в поликлинике при горбольнице №7. Глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился вакциной «ЭпиВак», а священнослужители Казанской епархии прошли вакцинацию первым компонентом «Спутника V». За второй дозой вакцины священники придут 15 апреля.


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