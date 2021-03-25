Власти Сейшельских островов отменили карантин и открыли границы

Фото: Илья Репин

Власти Сейшельских островов отменили карантин и открыли для иностранных туристов, в том числе для российских, границы. Не потребуются для посещения и вакцинные сертификаты.

Как заявил министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, для посещения островов потребуется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его необходимо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке, в бумажном виде и с оригинальной печатью.

Также туристы должны подать заявление в департамент туризма на сайте seychelles.govtas.com. Оно необходимо для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел.



Ранее сообщалось, что Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для российских туристов. Туристы, прошедшие соответствующее тестирование и доказавшие отсутствие COVID-19, и те, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, смогут находиться в стране без прохождения карантина. Детям, не достигшим 12-летнего возраста, не нужно будет предоставлять результаты теста на COVID-19. Анализы потребуется предъявить детям с 12 до 18 лет.



Ольга Плешкова