Мишустин заявил, что Россия прошла самый сложный период пандемии коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, самый сложный период пандемии коронавируса пройдет. Это удалось сделать, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь».
«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации», — заявил Мишустин.
Глава российского правительства обратил внимание, что добиться прекращения распространения коронавируса можно будет только при сформировавшемся коллективном иммунитете, пишет «РИА Новости».
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России могут к осени снять ограничения, введенные из-за COVID-19, если в случае массовой вакцинации образуется коллективный иммунитет.
Отметим, что в России закрепилась тенденция по снижению количества выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Также в стране проходит массовая вакцинация населения от COVID-19.
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