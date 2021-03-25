Мишустин заявил, что Россия прошла самый сложный период пандемии коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, самый сложный период пандемии коронавируса пройдет. Это удалось сделать, «не останавливая полностью экономику и социальную жизнь».

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации», — заявил Мишустин.

Глава российского правительства обратил внимание, что добиться прекращения распространения коронавируса можно будет только при сформировавшемся коллективном иммунитете, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России могут к осени снять ограничения, введенные из-за COVID-19, если в случае массовой вакцинации образуется коллективный иммунитет.



Отметим, что в России закрепилась тенденция по снижению количества выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Также в стране проходит массовая вакцинация населения от COVID-19.

Татьяна Демина