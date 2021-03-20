Главное о коронавирусе на 20 марта: спрос на землю в Татарстане, смерть последнего мужчины племени джума

Спрос на загородную жизнь в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Всего на 20 марта в республике зафиксировали 18 970 случаев COVID-19. Умерли за весь период 396 человек.

С начала марта в Татарстане выявили 950 случаев коронавируса.

В Минздраве Татарстана объяснили, почему в ТЦ можно привиться только первым компонентом вакцины от COVID-19. Это связано с тем, что в комплексах периодически меняются медицинские организации, которые проводят вакцинацию.

В Татарстане на сегодняшний день пока не рассматривается вопрос снятия ковидных ограничений. Роспотребнадзор республики не будет рассматривать вопрос до конца марта либо первой декады апреля.

В Набережных Челнах закрыли роддом при горбольнице №2. Потребность в перепрофилировании назрела из-за того, что вторая горбольница почти год принимает только больных с коронавирусом. В больнице открыты отделения гинекологии, онкологии, хирургии и проктологии. Всего в стационаре лечатся 80 человек, и их число увеличивается.



В Татарстане рекордно вырос спрос на земельные участки. По словам члена Общественного совета при Управлении Росреестра по РТ, представителя «Гильдии риелторов РТ» Руслана Садреева, рост спроса связан с тем, что в период самоизоляции многие семьи задумались о покупке недвижимости за городом. На это повлияло также снижение ипотечных ставок.



Профессор психиатрии КГМУ Лейла Шайдукова рассказала в интервью Андрею Кузьмину о том, что пандемия сделала 2020 год «годом расторможенных сексуальных и пищевых влечений», негативно повлияв на отношения в семьях и на здоровье людей.

Минпросвещения надеется провести выпускные

За последние сутки в России выявили 9 632 новых случая коронавируса, выздоровели 11 279 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 447 570 человек, а выздоровевших — до 4 060 652 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 94 659 человек.



Правительство России разрешило иностранным студентам из стран с низким уровнем распространения коронавируса вернуться к очному формату обучения в России. За десять дней до планируемой даты прибытия они должны сообщить о своем приезде, пройти ПЦР-тест, а затем в России сдать повторный тест и до его результатов находиться на самоизоляции.

Школьные выпускные вечера в этом году могут пройти в очном формате, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Из-за эпидемической ситуации в России в прошлом году для российских школьников и студентов состоялись общероссийские выпускные вечера онлайн.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о самой большой трудности за время работы в пандемию. Для него было и остается самым сложным не видеться с родителями.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) заявил, что подделать российскую вакцину «Спутник V» невозможно. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения.

В середине апреля в России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik инфекционист Евгений Тимаков. Это связано с непониманием гражданами того факта, что меры предосторожности все еще необходимы.

В Санкт-Петербурге на 45% возросло количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией по сравнению с показателем недельной давности.

В Европе официально объявлена третья волна

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 122 315 998 человек, 2 701 450 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 730 000). На второй строчке — Бразилия (11 871 390), на третьей — Индия (11 555 284), на четвертой — Россия (4 388 268, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 299 200).



Больше всего смертей зафиксировано в США (541 143). За ними следуют Бразилия (290 314), Мексика (197 219), Индия (159 558) и Великобритания (159 558).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже четвертую неделю в мире растет число случаев заболевания COVID-19. До этого шесть недель наблюдалось снижение числа новых случаев коронавируса. В организации назвали это тревожной тенденцией.

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, включая препарат Covishield, «продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков». Эксперты заявили, что AstraZeneca имеет большой потенциал предотвращения заболевания СOVID-19 и снижения числа летальных исходов от вируса в мире.

В Европе объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Страны Евросоюза поставили цель вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если в Европе не будет общего решения по поставкам на уровне ЕС. Не исключил возможности заказа препарата и премьер Италии Марио Драги.

В Киеве с 20 марта введен строгий карантин. Запрещена работа кинотеатров, театров, музеев и торговых центров. Рестораны и кафе смогут работать только навынос, салоны красоты и парикмахерские — по предварительной записи.

Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Финляндия на неделю приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca.

В полевом госпитале Бразилии от последствий коронавирусной инфекции скончался последний мужчина амазонского племени джума.

Ольга Плешкова