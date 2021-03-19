В Минпросвещения РФ рассчитывают провести выпускные очно

Школьные выпускные вечера в этом году могут пройти в очном формате. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Из-за эпидемической ситуации в России в прошлом году для российских школьников и студентов состоялись общероссийские выпускные вечера в онлайн-формате.

Кроме того, очные мероприятия разрешали проводить в регионах, которые на момент праздника выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

