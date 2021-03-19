В Минздраве Татарстана объяснили, почему в ТЦ можно привиться только первым компонентом вакцины от COVID-19

В торговых центрах Татарстана можно сделать прививку от коронавируса только первым компонентом вакцины потому, что в комплексах периодически меняются медицинские организации, которые проводят вакцинацию. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Это сделано для удобства населения, хоть это и довольно тяжело переосмыслить. У нас в торговых центрах периодически меняются медицинские организации, которые проводят эту вакцинацию. Если одна организация начала вакцинацию — условная поликлиника №21, то необходимо, чтобы она ее и заканчивала. Это и оговаривается с посетителями торговых центров, желающими вакцинироваться.

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Понятно, что минимум 21 день в торговом центре будут находиться медработники одной и той же больницы. Однако неоднократно проговаривалось, что посещаемость пунктов вакцинации может быть больше, и чтобы не забирать медработников из одной организации на продолжительный срок, ротируются медицинские организации.

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделал 1 451 человек. Всего провакцинировано 110 160 татарстанцев, из них 68 426 уже получили вторую прививку.