В Челнах закрыли роддом при горбольнице №2

В Набережных Челнах закрыли роддом при горбольнице №2. Об этом сообщает Chelny-biz.

Медучреждение работало с 70-х годов прошлого века. Его временно переоборудовали в многопрофильную больницу для оказания экстренной и плановой помощи. Потребность в перепрофилировании назрела из-за того, что вторая горбольница почти год принимает только больных с коронавирусом.

В больнице открыты отделения гинекологии, онкологии, хирургии и проктологии. Всего в стационаре лечится 80 человек, и их число увеличивается.

Когда роддом будет работать в штатном режиме пока неизвестно. Пока же всех рожениц отправляют в КДМЦ.

Ранее сообщалось, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить капитальный ремонт корпуса Б городской инфекционной больницы, которая на сегодняшний день осуществляет работу в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом.

