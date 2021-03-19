С начала марта в Татарстане выявили 950 случаев коронавируса

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 5 643 случая COVID-19. В январе выявили 2 762 случая, в феврале — 1 931 случай, в марте — пока 950 случаев. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В феврале заболеваемость была ниже показателей января на 30%. В марте уровень заболеваемости ниже того же периода февраля текущего года на 35,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Темп снижения мы оцениваем как низкий, так как с 24 февраля количество случаев пока остановилось на регистрации порядка 50 случаев, — уточнила Авдонина.

Она напомнила, что в республике также сохраняется уровень заболеваемости ОРВИ. Сезон еще не завершился. В Татарстане заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31%, в Казани — на 33%. Однако до конца марта профилактические мероприятия сохраняются, поскольку существует вероятность появления гриппа B. Этот штамм особенный, он появляется к концу эпидемического сезона.



В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировали 18 927 случаев COVID-19.

