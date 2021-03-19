В Татарстане рекордно вырос спрос на земельные участки

Фото: Ирина Анисимова (архив)

За два месяца 2021 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 16 тысяч договоров купли-продажи земельных участков. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года татарстанцы интересовались этой недвижимостью в три раза реже: за два месяца 2020 года зарегистрировали более 5 тысяч таких сделок.

Рекордное количество земельных участков Управление Росреестра по РТ зарегистрировало в феврале 2021 года — 9 508, сообщает пресс-служба ведомства.

По статистическим данным Росреестра Татарстана, спрос на земельные участки в республике начал расти в мае 2020 года: ежемесячно ведомство регистрировало от четырех до шести тысяч договоров купли-продажи. В январе текущего года этот показатель достиг 6 тысяч.

«Примечательно, что татарстанцы также стали чаще брать земельные участки в ипотеку. Так, например, если в допандемийный 2019 год в среднем нами регистрировалось 1200—1300 ипотек на земельные участки, то в 2020 году начиная с июня регистрируется по 2500—2800 таких сделок», — обратила внимание заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

По словам члена Общественного совета при ведомстве, представителя «Гильдии риелторов РТ» Руслана Садреева, рост спроса связан с тем, что в период самоизоляции многие семьи задумались о покупке недвижимости за городом. На это повлияло также снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день ее средняя величина составляет 7,5% годовых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Садреев добавил, что татарстанцам доступна программа «Сельская ипотека», процентная ставка по которой составит менее 3% годовых.

Ранее аналитики подсчитали, что за 2020 год в Татарстане спрос на земельные участки вырос на 30%, а предложение в этом сегменте сократилось на 5%.

Татьяна Демина