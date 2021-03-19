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В Европе объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19

17:23, 19.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Европе объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Европу пришла уже третья волна пандемии коронавируса, она развивается разными темпами в странах Евросоюза. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

— Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цель — вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза, передает ТАСС слова Спинант.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразилось 121 804 270 человек, 2 691 300 человек умерли.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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