В Европе объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19

В Европу пришла уже третья волна пандемии коронавируса, она развивается разными темпами в странах Евросоюза. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

— Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цель — вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза, передает ТАСС слова Спинант.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразилось 121 804 270 человек, 2 691 300 человек умерли.



Татьяна Леухина