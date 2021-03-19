ВОЗ: AstraZeneca продолжает иметь позитивный профиль

Фото: Максим Платонов (архив)

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, включая препарат Covishield, «продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков».

Эксперты заявили, что AstraZeneca имеет большой потенциал предотвращения заболевания СOVID-19 и снижения числа летальных исходов от вируса в мире, пишет ТАСС.

Напомним, глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что специалисты не обнаружили проблем, связанных с какой-то определенной партией AstraZeneca или определенным заводом по ее производству. При этом вероятность, связи вакцинации препаратом со случаями образования тромбов при пониженном содержании тромбоцитов в крови (тромбоцитопении) может существовать.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее власти Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как одна из вакцинировавшихся пациенток умерла, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии. Случаи возникновения тромбоза после вакцинации зарегистрировали и в Нидерландах. После этого решили не использовать вакцину AstraZeneca в Дании, Норвегии и Исландии, Франции, Испании, Италии и Германии.





Татьяна Демина