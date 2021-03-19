В Татарстане не планируют снимать ковидные ограничения до апреля

В Татарстане на сегодняшний день пока не рассматривается вопрос снятия ковидных ограничений. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



— На сегодня мы пока не рассматриваем вопрос снятия каких-либо ограничений до конца марта и, возможно, первой декады апреля, — уточнила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля объектов, нарушающих антикоронавирусные требования, не снижается. Охват населения вакцинацией тоже пока не позволяет послаблений, добавила Авдонина.

Если по итогам 2020 года Роспотребнадзор выявил 5,4% нарушителей среди заведений общепита, то за текущий период — 5,9%. Показатель не меняется.



Девять объектов сотрудники ведомства осмотрели в предпраздничные дни. Во всех выявили нарушения, в нескольких — грубейшие. Последний раз рейд провели на той неделе, также вечером. Причем, отмечает замглавы татарстанского Роспотребнадзора, это был не вечер пятницы. В течение недели сотрудники ведомства посмотрели пять объектов: в них также были выявлены аналогичные нарушения.

— Нами подготовлено письмо в Кабмин Татарстана, в нем изложено наше видение по ситуации. С учетом этого мы не рекомендуем пока снимать какие-либо ограничения.

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 5 643 случая COVID-19. В январе выявили — 2 762 случая, в феврале — 1 931 случай, в марте — пока 950 случаев.



На прошлой неделе Роспотребнадзор по РТ уже спрашивали о возможности ослабления антиковидных мер. Тогда Авдонина ответила, что ограничения не могут быть сняты из-за многочисленных нарушений заведениями общепита.

Татьяна Леухина