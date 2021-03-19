ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет четвертую неделю подряд после шести недель снижения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже четвертную неделю в мире растет число случаев заболевания COVID-19. До этого 6 недель наблюдалось снижение новых случаев коронавируса.

«Это тревожные тенденции, мы по-прежнему видим последствия воздействия [на эпидемическую ситуацию] разновидностей коронавируса, открытия обществ и неравного применения вакцины», — заявил Гебрейесус.

При этом Гендиректор ВОЗ обратил внимание, что несмотря на рост заболеваемости, смертность от коронавируса в мире продолжает снижаться, пишет ТАСС. При этом он уточнил, что это происходит гораздо более медленными темпами, чем раньше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что в Европу пришла уже третья волна пандемии коронавируса, она развивается разными темпами в странах Евросоюза.

По данным на утро 19 марта, в России коронавирусом заразились 4 437 938 человек, выздоровели 4 049 373.

Татьяна Демина