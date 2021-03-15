Главное о коронавирусе на 15 марта: страны ЕС купят «Спутник V», потери Нью-Йорка превзошли военные

Фото: Максим Платонов

В Казани обнаружили заведение, которое работало после полуночи

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Всего на 15 марта в республике зарегистрировано 18 733 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 354 человека, умерших за минувшие сутки нет. Умерли за весь период 375 человек.

На НЕФАЗе (дочка КАМАЗа) в Башкирии организовали вакцинацию персонала от коронавируса. Вакцинация осуществляется при содействии Центральной городской больницы Нефтекамска. Помимо сотрудников НЕФАЗа, первый этап вакцинации прошли сотрудники других предприятий КАМАЗа. Всего провакцинировали 323 человека.



В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 1 623 человека. Второй компонент вакцины получили 41 477 татарстанцев. Всего прививку от COVID-19 в республике сделал 103 051 человек.

В Казани полицейские обнаружили заведение на Профсоюзной, в котором не соблюдаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Оно продолжало работать после полуночи и предоставлять услуги кальянной. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации».



Фото: Максим Платонов

Реабилитации после коронавируса в фитнес-клубах не будет

За последние сутки в России выявили 9 437 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 447 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 400 045 человек, а выздоровевших — до 4 003 576 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 404 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 92 494 человека.



За последние сутки в России проведено более 369 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 500,8 тыс. человек.



В России число заболевших COVID-19 может вырасти осенью. Такое мнение выразил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Это связано с тем, что COVID-19 в основе своей сезонное заболевание.

В Минздраве России отвергли предложение российской фитнес-индустрии проводить сеансы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Прививаться после перенесенного COVID-19 нужно тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Переболевшим нужно проверить уровень антител, если они ниже необходимого уровня — рекомендуется сделать прививку.

Фото: Максим Платонов

Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал «Российской газете», какие анализы и обследования нужно пройти человеку, который выздоровел после коронавируса. Медик рекомендует расширенный скрининг. Общий анализ крови, анализ на ферритин и С-реактивный белок покажут общее состояние организма. Свертываемость крови, печеночные маркеры и анализ мочи позволят посмотреть, не затронула ли болезнь капилляры и не нарушила ли микрофильтрацию. Нужно проверить сердечную мышцу — оценить состояние миокарда. Не лишним будет провериться на уровень витамина D — и если он низкий, то начать принимать его курсом.



Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавируса еще на месяц — до 11 апреля включительно. При этом разрешена работа бассейнов и организаций, предоставляющих услуги в сфере развлечений и досуга.

Фото: Alexxx1979 / wikipedia.org

Страны ЕС рассматривают возможность начать переговоры по закупке российской вакцины Спутник V. Решение об этом может быть принято в мае, пишут СМИ.



Большинство стран могут начать требовать ПЦР-тесты для туристов

В мире коронавирусом нового типа на 09.45 (мск) заразились 119 875 420 человек, 2 653 652 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 438 222). На второй строчке — Бразилия (11 483 370), на третьей — Индия (11 385 339), на четвертой — Россия (4 341 381, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 235 989).



Больше всего смертей зафиксировано в США (534 888). За ними следуют Бразилия (278 229), Мексика (194 710), Индия (158 725) и Великобритания (125 753 ).

Единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В этом документе будет информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли отрицательный тест на коронавирус.

Ведущий эпидемиолог Грузии Тенгиз Церцвадзе встревожен тем, что многие граждане отказались от ношения медицинских масок, такое поведение, по его мнению, может способствовать началу третьей волны коронавируса.

Фото: Илья Репин

Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В апреле между популярными у туристов городами — Римом и Миланом — итальянские власти запустят «бесковидные» поезда. По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, чтобы проверить пассажиров перед посадкой в вагон.

В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики. Так, в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане — 1500.

Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca. Отмечается, что также было решено не использовать препарат AstraZeneca «в течение следующих двух недель (по 28 марта включительно)».

Также национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии счел правильным приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca.

Фото facebook.com/bill.deblasio

Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября, вместе взятых, — за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.

Поставки в Чехию вакцины AstraZeneca будут снижены на ближайший период на 40%, сообщил Минздрав со ссылкой на информацию от производителей вакцины. Ранее производители данной вакцины сообщили, что ее поставки в целом для стран Евросоюза на ближайший период будут снижены на 73%.



Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 15 марта отменила обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в пограничных пунктах пропуска прибывающих из-за границы граждан.

Борьба с пандемией, отношения с Китаем и сотрудничество в сфере противодействия терроризму станут основными темами 26-го франко-испанского саммита, который состоится в понедельник на юге Франции — городе Монтобане.



Алексей Нечаев