Главное о коронавирусе на 15 марта: страны ЕС купят «Спутник V», потери Нью-Йорка превзошли военные
В Казани обнаружили заведение, которое работало после полуночи
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Всего на 15 марта в республике зарегистрировано 18 733 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 354 человека, умерших за минувшие сутки нет. Умерли за весь период 375 человек.
- На НЕФАЗе (дочка КАМАЗа) в Башкирии организовали вакцинацию персонала от коронавируса. Вакцинация осуществляется при содействии Центральной городской больницы Нефтекамска. Помимо сотрудников НЕФАЗа, первый этап вакцинации прошли сотрудники других предприятий КАМАЗа. Всего провакцинировали 323 человека.
- В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 1 623 человека. Второй компонент вакцины получили 41 477 татарстанцев. Всего прививку от COVID-19 в республике сделал 103 051 человек.
- В Казани полицейские обнаружили заведение на Профсоюзной, в котором не соблюдаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Оно продолжало работать после полуночи и предоставлять услуги кальянной. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации».
Реабилитации после коронавируса в фитнес-клубах не будет
За последние сутки в России выявили 9 437 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 447 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 400 045 человек, а выздоровевших — до 4 003 576 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 404 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 92 494 человека.
За последние сутки в России проведено более 369 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 500,8 тыс. человек.
- В России число заболевших COVID-19 может вырасти осенью. Такое мнение выразил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Это связано с тем, что COVID-19 в основе своей сезонное заболевание.
- В Минздраве России отвергли предложение российской фитнес-индустрии проводить сеансы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
- Прививаться после перенесенного COVID-19 нужно тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Переболевшим нужно проверить уровень антител, если они ниже необходимого уровня — рекомендуется сделать прививку.
- Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал «Российской газете», какие анализы и обследования нужно пройти человеку, который выздоровел после коронавируса. Медик рекомендует расширенный скрининг. Общий анализ крови, анализ на ферритин и С-реактивный белок покажут общее состояние организма. Свертываемость крови, печеночные маркеры и анализ мочи позволят посмотреть, не затронула ли болезнь капилляры и не нарушила ли микрофильтрацию. Нужно проверить сердечную мышцу — оценить состояние миокарда. Не лишним будет провериться на уровень витамина D — и если он низкий, то начать принимать его курсом.
- Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
- Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавируса еще на месяц — до 11 апреля включительно. При этом разрешена работа бассейнов и организаций, предоставляющих услуги в сфере развлечений и досуга.
- Страны ЕС рассматривают возможность начать переговоры по закупке российской вакцины Спутник V. Решение об этом может быть принято в мае, пишут СМИ.
Большинство стран могут начать требовать ПЦР-тесты для туристов
В мире коронавирусом нового типа на 09.45 (мск) заразились 119 875 420 человек, 2 653 652 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 438 222). На второй строчке — Бразилия (11 483 370), на третьей — Индия (11 385 339), на четвертой — Россия (4 341 381, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 235 989).
Больше всего смертей зафиксировано в США (534 888). За ними следуют Бразилия (278 229), Мексика (194 710), Индия (158 725) и Великобритания (125 753 ).
- Единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В этом документе будет информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли отрицательный тест на коронавирус.
- Ведущий эпидемиолог Грузии Тенгиз Церцвадзе встревожен тем, что многие граждане отказались от ношения медицинских масок, такое поведение, по его мнению, может способствовать началу третьей волны коронавируса.
- Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
- В апреле между популярными у туристов городами — Римом и Миланом — итальянские власти запустят «бесковидные» поезда. По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, чтобы проверить пассажиров перед посадкой в вагон.
- В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики. Так, в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане — 1500.
- Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca. Отмечается, что также было решено не использовать препарат AstraZeneca «в течение следующих двух недель (по 28 марта включительно)».
- Также национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии счел правильным приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca.
- Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября, вместе взятых, — за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.
- Поставки в Чехию вакцины AstraZeneca будут снижены на ближайший период на 40%, сообщил Минздрав со ссылкой на информацию от производителей вакцины. Ранее производители данной вакцины сообщили, что ее поставки в целом для стран Евросоюза на ближайший период будут снижены на 73%.
- Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 15 марта отменила обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в пограничных пунктах пропуска прибывающих из-за границы граждан.
- Борьба с пандемией, отношения с Китаем и сотрудничество в сфере противодействия терроризму станут основными темами 26-го франко-испанского саммита, который состоится в понедельник на юге Франции — городе Монтобане.
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