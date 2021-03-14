Минздрав не одобрил идею фитнес-клубов подключать их к реабилитации переболевших COVID-19

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Минздраве России отвергли предложение российской фитнес-индустрии проводить сеансы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва.

«Мурашко сказал, что постковидная реабилитация — это прерогатива медицинских учреждений. Мы на территорию медицины и не лезли. Мы говорили, что у вас люди выздоровели, вы их реабилитировали и выпустили с какими-то осложнениями в мир», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фото: minsport.tatarstan.ru

Реабилитацию предлагалось проводить на коммерческой основе. Все программы и курсы планировались согласовывать с медиками. Из-за отказа федерального Минздрава, представители фитнес-индустрии готовятся направлять обращения в регионы.

По ее словам, представитель сферы идёт к главврачу и говорит о готовности предоставить людям, переболевшим COVID-19, тренировочную программу после согласования техники и технологии тренировки. Фитнес-клубы продают не членство, а специально 8-12 занятий по восстановлению. Врачи рассказывают пациентам о существовании такой возможности.

В январе на итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Она должна учитывать все возможные последствия заболевания.

Татьяна Леухина