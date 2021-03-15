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Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

02:35, 15.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России число заболевших COVID-19 может вырасти осенью. Такое мнение выразил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Это связано с тем, что COVID-19 в основе своей сезонное заболевание. Избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Профессор заявил о необходимости делать прививку даже тем, кто переболел коронавирусом. Это связано с тем, что естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода и им потребуется прививка.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 18 686 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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