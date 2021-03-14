В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 103 тыс. человек
В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 1 623 человек. Второй компонент вакцины получили 41 477 татарстанца.
Всего прививку от COVID-19 в республике сделали 103 051 человек, сообщили в Минздраве РТ.
Вчера количество привившихся в Татарстане превысило 100 тысяч. «Юбилейным» привившимся стал 45-летний казанец Алексей Иванов — он сделал прививку в городской поликлинике №10.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи, получили уже около 7 млн россиян.
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