Гинцбург рассказал, когда следует прививаться после перенесенного COVID-19

Прививаться после перенесенного COVID-19 нужно тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Переболевшим нужно проверить уровень антител,если они ниже необходимого уровня — рекомендуется сделать прививку, передает его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гинцбурга, вакцину «Спутник V» сделали уже 7 млн человек. В Татарстане прививку от коронавируса сделали более 103 тыс. человек.

Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов посоветовал человеку, переболевшему COVID-19 сдать общий анализ крови, анализ на ферритин и С-реактивный белок, уровень витамина D. Свертываемость крови, печеночные маркеры и анализ мочи позволят посмотреть, не затронула ли болезнь капилляры и не нарушила ли микрофильтрацию. Нужно проверить сердечную мышцу — оценить состояние миокарда. Также Денисов рассказал о необходимости сдать количественный тест на антитела к коронавирусу, чтобы определить: нужна ли прививка или антитела будут защищать несколько месяцев.

Татьяна Леухина