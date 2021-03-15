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На КАМАЗе продолжается вакцинация сотрудников от коронавируса

03:31, 15.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На КАМАЗе продолжается вакцинация сотрудников от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

На НЕФАЗе (дочка КАМАЗа) в Башкирии организовали вакцинацию персонала от коронавируса. Вакцинация осуществляется при содействии Центральной городской больницы Нефтекамска. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первыми привили сотрудников отделов организации труда, зарплаты, экономического планирования и контроля, а еще профкома. Затем привили работников производственных цехов, отдела информационных и коммуникационных технологий, группы по связям с общественностью, Центральной лаборатории метрологии и здравпункта.

Помимо сотрудников НЕФАЗа, первый этап вакцинации прошли сотрудники других предприятий КАМАЗа. Всего провакцинировали 323 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о завершении на челнинском предприятии КАМАЗа первого этапа вакцинации от COVID-19. По данным на 17 февраля, вакцину «Спутник V» получили 1 445 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаБизнесТранспортПромышленностьМашиностроение БашкортостанТатарстан
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