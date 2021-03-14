В караоке-баре на Профсоюзной в Казани прокуратура нашла 34 нарушения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в караоке-баре на Профсоюзной прокуратура нашла 34 нарушения, связанные с пожарной безопасностью, организацией технологических процессов и гигиенической подготовки. Аналогичные нарушения сотрудники надзорного ведомства обнаружили еще в семи кальянных.

Прокуратура Татарстана совместно с сотрудниками органами внутренних дел, Госпожнадзора и Роспотребнадзора провела проверку соблюдения санитарных норм и требований пожарной безопасности в деятельности заведений общепита, предоставляющих услуги курения кальяна.

В ходе проверки в караоке-баре специалисты обнаружили 34 нарушения, связанные с ненадлежащим обеспечением оповещения и эвакуации посетителей и персонала в случае пожара, отсутствием доступа к средствам пожаротушения, а также организацией профессиональной гигиенической подготовки и медосмотра персонала, организацией технологических процессов. В результате прокуратура возбудила в отношении юрлица и сотрудников предприятия дела об административных нарушениях: «Нарушения правил пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ) и «Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (ст. 6.6 КоАП РФ).

Также полицейские обнаружили заведение, в котором не соблюдаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Оно продолжало работать после полуночи и предоставлять услуги кальянной. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации» (по ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Аналогичные нарушения нашли еще в семи кальянных города. В отношении виновных сотрудников возбудили дела об административных правонарушениях.

Также в суд направили исковые заявления о приостановке деятельности трех заведений в Ново-Савиновском районе Казани. Они не соблюдали требования пожарной безопасности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

На этой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что пока в республике не будут ослаблять «антиковидные» ограничения в связи с нарушениями, которые допускают заведения общепита.

