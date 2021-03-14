Врач перечислил, какие анализы нужно сдать после выздоровления от COVID-19

Медицинский директор лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов рассказал "Российской газете», какие анализы и обследования нужно пройти человеку, который выздоровел после коронавируса.

Медики рекомендуют расширенный скрининг. Общий анализ крови, анализ на ферритин и С-реактивный белок покажут общее состояние организма. Свертываемость крови, печеночные маркеры и анализ мочи позволят посмотреть, не затронула ли болезнь капилляры и не нарушила ли микрофильтрацию. Нужно проверить сердечную мышцу — оценить состояние миокарда. Не лишним будет провериться на уровень витамина D — и если он низкий, то начать принимать его курсом.

И не стоит забывать пройти количественный тест на антитела к коронавирусу — по титру антител в крови определяется, нужна вам прививка или перенесенное заболевание будет защищать вас ближайшие несколько месяцев.

Напомним, вакцину «Спутник V» получили уже 7 миллионов человек по всему миру.