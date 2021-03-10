Ученые назвали особенности «южноафриканского» штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, который обнаружили в конце 2020 года в ЮАР, обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты исследований опубликовали в журнале Nature.

Авторы проанализировали 2 882 полных генома SARS-CoV-2, собранных Сетью геномного надзора ЮАР (NGS-SA) в период с 5 марта по 10 декабря 2020 года. Выяснилось, что вторая волна эпидемии COVID-19 в Южной Африке, которая началась примерно в октябре 2020 года и была особенно бурной, связана во многом именно с активным распространением штамма 501Y.V2.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отличии от предыдущих мутации коронавируса, «нигерийский» вариант активно распространяется среди молодых людей без сопутствующих заболеваний и чаще приводит к серьезным осложнениям.

В начале января вирусолог из Нигерии Сандея Омнилабу рассказал, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может иметь более высокую патогенность. Один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.



Татьяна Леухина