В Казани уровень смертности за 2020 год составил 12,8 на 1 тыс. жителей

Показатель смертности в Казани по итогам 2020 года резко увеличился и составил 12,8 на 1 тыс. жителей, сообщил на итоговой коллегии заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Причиной тому — эпидемия коронавируса. Более 7 тыс. человек скончались в течение трех месяцев после перенесенной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему.

При этом, по словам Жаворонкова, уровень смертности в Татарстане (13,9 на тысячу жителей) остается самым низким в ПФО. Перед медицинским сообществом города он поставил задачу вернуться к показателям 2019 года. Напомним, тогда уровень смертности в республике составлял 11,5 на 1 тыс. человек.