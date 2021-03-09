В 2020 году в Казани от коронавируса умерли пять беременных

В прошлом году в Казани от коронавируса умерли пять беременных женщин, сообщил на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани его глава, заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Он отметил, что у умерших пациенток COVID-19 протекал в тяжелой форме. Почти у всех них была двухсторонняя пневмония.

Жаворонков рассказал, что в Казани создали ресурсный центр по мониторингу беременных, в котором постоянно наблюдают пациенток с ОРВИ и коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова рассказала, что в республике создали трехуровневую систему медицинской помощи беременным женщинам при COVID-19. Она также обратила внимание, что вакцинация от коронавируса необходима за 3—6 месяцев до планируемой беременности.

