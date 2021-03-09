Глава Минсельхозпрода Татарстана привился от COVID-19

Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров получил первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Прививку он сделал на днях. Никаких осложнений у него не возникло. В Татарстане порядка 592 сотрудников агропромышленного комплекса уже вакцинировались против COVID-19. Больше всего работников привито на предприятии ООО «Челны-бройлер».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Он рассказал, что после получения первой дозы препарата чувствовал себя прекрасно, не испытывал никакого дискомфорта.

По данным на 9 марта в Татарстане прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.