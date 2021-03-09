В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 93 594 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.

В республиканском оперштабе напомнили, что записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана;

единый номер 122;

обратившись в МФЦ;

позвонив по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее РБК выяснило, что в Татарстане темпы вакцинации от COVID-19 снизились — сейчас показатель в республике находится на уровне 2,23%.



Фото: Максим Платонов (архив)

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков обратил внимание, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

Татьяна Демина