В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 93 594 человека
В Татарстане на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.
В республиканском оперштабе напомнили, что записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана;
- единый номер 122;
- обратившись в МФЦ;
- позвонив по контактным телефонам в поликлинику.
Ранее РБК выяснило, что в Татарстане темпы вакцинации от COVID-19 снизились — сейчас показатель в республике находится на уровне 2,23%.
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков обратил внимание, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.
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