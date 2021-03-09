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В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 93 594 человека

13:01, 09.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 93 594 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.

В республиканском оперштабе напомнили, что записаться на вакцинацию можно пятью способами:

  • Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана;
  • единый номер 122;
  • обратившись в МФЦ;
  • позвонив по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее РБК выяснило, что в Татарстане темпы вакцинации от COVID-19 снизились — сейчас показатель в республике находится на уровне 2,23%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков обратил внимание, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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